Полицията в Атина издирва двама мъже, хвърлили коктейли „Молотов“ в работещо кафене в ранните часове на деня. При нападението заведението е било подпалено, докато служители са се намирали вътре.
Атаката е извършена около 1:30 часа през нощта на площад „Агиос Николаос“ в централния атински район „Агиос Пантелеймонас“.
Άγιος Παντελεήμονας: Επίθεση με μολότοφ σε μπαρ γεμάτο κόσμο ⚠️ https://t.co/UUptd5acpO pic.twitter.com/1ZORxDVsZ2— ΤΟ ΠΟΝΤΙΚΙ (@TOPONTIKI) August 26, 2026
По данни на свидетели, цитирани от държавната телевизия ERT, двамата мъже се приближили до кафенето, извадили от раница две запалителни устройства и ги хвърлили към заведението.
Служителите използвали пожарогасители, за да овладеят огъня, преди той да се разпространи. Няма съобщения за пострадали. По-късно пожарникари проверили помещението, за да се уверят, че огънят е напълно потушен.
Мотивите за нападението се разследват.