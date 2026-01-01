Полицията в Атина издирва двама мъже, хвърлили коктейли „Молотов“ в работещо кафене в ранните часове на деня. При нападението заведението е било подпалено, докато служители са се намирали вътре.

Атаката е извършена около 1:30 часа през нощта на площад „Агиос Николаос“ в централния атински район „Агиос Пантелеймонас“.

По данни на свидетели, цитирани от държавната телевизия ERT, двамата мъже се приближили до кафенето, извадили от раница две запалителни устройства и ги хвърлили към заведението.

Служителите използвали пожарогасители, за да овладеят огъня, преди той да се разпространи. Няма съобщения за пострадали. По-късно пожарникари проверили помещението, за да се уверят, че огънят е напълно потушен.

Мотивите за нападението се разследват.