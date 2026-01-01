19-годишен младеж е намушкан с нож във Варна, съобщиха от полицията за БНР.

Сигнал за инцидента на Крайбрежната алея е подаден в 04:05 ч. на тел. 112, а към мястото незабавно са насочени два полицейски екипа.

Четирима младежи влезли в пререкание с непознат мъж, който извадил нож и ранил един от тях в гърба и лицето, след което избягал.

Пострадалият е настанен в болница без опасност за живота и без засегнати вътрешни органи.

Към момента се провеждат активни издирвателни мероприятия във връзка със случая.