Голяма част от застрахователите у нас удължават сроковете, в които застрахованите лица могат да уведомят застрахователя си за нанесени щети от бурята, която се разрази над София в понеделник, посочиха за БТА от Асоциацията на българските застрахователи (АБЗ).

От АБЗ съветват хората да уведомят своя застраховател и да заведат щетата възможно най-скоро. Това може да стане по телефон, онлайн или по друг начин, който съответната компания предлага. Не е необходимо да чакат, докато съберат всички документи – след като подадат сигнала, застрахователят ще ги насочи какво е необходимо и дали трябва да изчакат оглед. Добре е да снимат пораженията, а ако има опасност щетите да се увеличат, да предприемат разумни действия за ограничаването им, посочват от АБЗ.

От Асоциацията разясняват, че сроковете за уведомяване са посочени в условията по конкретната застраховка и се различават при отделните компании и видове събития, като обичайно са в рамките на няколко дни.

Какви са щетите след силната буря и градушка в София (ВИДЕО/СНИМКИ)

„При сегашната ситуация голяма част от застрахователите удължават тези срокове, за да дадат повече време на засегнатите хора. Това е нормална практика при по-мащабни природни бедствия. Компаниите са увеличили и ресурса за обработване на претенциите, така че по-големият им брой да не затрудни обслужването на клиентите“, заявяват от АБЗ.

От Асоциацията посочват, че при мащабни събития, като бурята в София, има и друго улеснение за застрахованите лица, тъй като обичайно не се налага всеки засегнат сам да доказва, че е имало буря, градушка или порой.

При локални събития може да бъде поискан документ от съответната служба, но когато бедствието е засегнало голяма територия и е публично известно, компаниите разполагат с информация за него, като най-добрият подход е клиентът да следва конкретните указания на своя застраховател, обясняват още от АБЗ.

След като клиентът представи всички необходими документи, стандартният срок за определяне и изплащане на обезщетението е до 15 работни дни, добавят от Асоциацията.

АБЗ посочват, че все още е рано да се прави оценка за общата стойност на застрахователните щети от последните природни бедствия, като към този момент може да се отбележи наличието на повече претенции за щети по автомобили.

„Претенциите продължават да постъпват, а всяка застрахователна компания обработва щетите на своите клиенти. От информацията, която имаме към момента, повече са претенциите за щети по автомобили, основно от наводнения, но има и щети по имущество. Това е донякъде очаквано, тъй като застрахователното покритие при автомобилите в България е значително по-високо, отколкото при жилищата“, заявяват от АБЗ.

От организацията разясняват, че размерът на застрахователните щети и мащабът на пораженията от едно природно бедствие са две различни неща, тъй като зависи каква част от засегнатото имущество е било застраховано.

„В един район например може да има повече застраховани жилища и автомобили, а в друг – значително по-малко. При имущественото застраховане у нас проникването все още е ниско, въпреки че през последните години виждаме отчетливо повишаване на интереса. Затова мащабът на пораженията от едно природно бедствие и размерът на застрахователните щети са две различни неща“, заявяват от АБЗ.

Мощна буря с градушка удари София (СНИМКИ/ВИДЕО)

От Асоциацията посочват, че в следващите дни очакват да продължат да постъпват претенции за щети както заради градушката и пороите в София, така и заради силните валежи в други части на страната.

„Това е нормално – част от хората уведомяват застрахователя веднага, а други подават претенциите си през следващите няколко дни. Затова на този етап все още е рано да се направи оценка за общия брой и размера на щетите от последните събития“, смятат от АБЗ.

В по-дългосрочен план обаче, организацията вижда ясна тенденция към увеличаване на изплащаните обезщетения, свързана и със зачестяващите природни бедствия.

За цялата 2025 г. при застраховките „Каско“ премийният приход нараства с 15,3 на сто спрямо 2024 г. до 686,45 млн. евро, а изплатените обезщетения – с 10 на сто до 278,6 млн. евро, подчертават от АБЗ. Още по-отчетлива е динамиката при имущественото застраховане срещу пожар и други природни бедствия – премийният приход се увеличава с над 24 на сто спрямо 2024 г. до 277,25 млн. евро, а изплатените обезщетения – със 112 на сто до над 91,93 млн. евро.

„Обобщено, виждаме две паралелни тенденции – увеличават се изплащаните обезщетения, а в същото време расте и интересът към сключването на застраховки“, добавят от АБЗ.