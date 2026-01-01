Общо 13 души пострадаха след проливните дъждове, които причиниха сериозни щети в различни общини по крайбрежието на каталунската провинция Тарагона.

Двете жени - майка и 18-годишната ѝ дъщеря - върху които се срути стена по време на бурята в събота в град Рода де Бера, остават в критично състояние в болница, пише БНР .

Кметът на населеното място Пера Виргили обясни, че двете жени са от семейство търговци на нощния пазар в пристанището. В момента, в който стената се срутила върху тях, те вече били прибрали сергията си и си почивали. Стената е била част от имот, граничещ с пристанището.

Същевременно щетите след валежите предизвикаха критики към каталунското правителство, че не е предупредило жителите за бурята чрез системата ES-Alert.

Властите мотивираха решението си с това, че нивото на опасност според метеорологичната прогноза не е налагало подобна мярка.

Опозицията обвини правителството, че не се е справило със ситуацията и поиска изслушване на министри в парламента. Очаква се то да се проведе през септември.