Полицията в Горна Оряховица разследва нападение по хулигански причини в двора на училище в град Лясковец.

Сигналът е подаден в полицията във вторник вечерта, около 22:00 ч. от пострадалото непълнолетно момче, което е от София. Според първоначалните данни докато младежът бил в училищния двор, към него се приближили около 10 момчета, облечени с тъмни дрехи и с качулки, посочва NOVA.

Повод за нападението станала тениската на пострадалия, носеща името на български футболен отбор. Агресивната група скъсала дрехата и му нанесла побой.

Пострадалият е прегледан във филиала за Спешна медицинска помощ в Горна Оряховица, където лекарите установили разкъсно-контузни рани и охлузвания.

По случая е образувано досъдебно производство, а оперативно-издирвателните действия за установяване и задържане на извършителите продължават.