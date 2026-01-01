Трима бивши служители на МВР са окончателно осъдени на по 7 години затвор за кражба на тютюневи изделия в особено големи размери. Това съобщиха от Софийската градска прокуратура (СГП).

Тримата ще изтърпяват наказанията си при първоначален строг режим.

Единият от осъдените е бил началник на сектор „Противодействие на икономическата престъпност“ в ОДМВР-Плевен, вторият – младши автоконтрольор в сектор „Пътна полиция“, а третият е бил началник на Второ районно управление в Плевен и временно изпълняващ длъжността директор на ОДМВР-Плевен.

Според обвинението тримата предварително се сговорили и при две отделни деяния откраднали от склад на ОДМВР-Плевен общо 382 134 кутии цигари от различни марки.

Тютюневите изделия били веществени доказателства по досъдебно производство, а общата им стойност възлизала на 2 364 251,95 лева.

При извършването на кражбата били използвани стълба, метална пластина и метален лост. Случаят е квалифициран като особено тежък, а предметът на престъплението – в особено големи размери.

Разследването първоначално е водено от Окръжната прокуратура в Плевен, след което с постановление на главния прокурор ръководството му е възложено на Софийската градска прокуратура.

На първа инстанция Окръжният съд в Плевен осъдил всеки от тримата на по 10 години лишаване от свобода.

Впоследствие Великотърновският апелативен съд намалил наказанията им на по 7 години затвор.

С окончателен съдебен акт от 14 август 2026 г. Върховният касационен съд е потвърдил решението на апелативния съд.

Присъдите са окончателни и не подлежат на обжалване.