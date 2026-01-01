27-годишен перничанин е задържан под стража по искане на прокуратурата за нападение с нож над 47-годишен негов съгражданин. Инцидентът е станал след възникнал спор на ул. „Градище“ в Перник, съобщиха от Областната дирекция на МВР в града.

Първоначално между 53-годишния баща на обвиняемия и 47-годишния мъж възникнал конфликт.

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В него се намесил и 27-годишният мъж, който извадил нож и нанесъл няколко удара на опонента си в областта на гърба, таза и долния крайник.

Пострадалият е получил наранявания. По случая е образувано досъдебно производство, работата по което продължава под надзора на прокуратурата.