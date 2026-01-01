С извънредно заседание във вторник вече стартира есенната сесия на 52-рото Народно събрание.

По време на първата си сесия 52-рото Народно събрание прие 28 закона и 89 решения. Сред ключовите актове бяха държавният бюджет за 2026 г., както и бюджетите на Националната здравноосигурителна каса и Държавното обществено осигуряване.

Какво предстои през тази първа седмица

Според проекта за програма, публикуван на сайта на Народното събрание, заседанието в сряда, 26 август, започва в 9:00 ч.

Първа точка е първото гласуване на два законопроекта за промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия.

В програмата е включена и ратификацията на договора между Министерството на отбраната и Нидерландия за покупката на три минни ловци – HNLMS „Зирикзии“, HNLMS „Вилемстад“ и HNLMS „Схийдам“.

Депутатите трябва да разгледат и промени в международните договори, свързани с придобиването на бойните машини „Страйкър“, управляемите противотанкови ракети „Javelin“ и боеприпаси за машините.

В четвъртък, 27 август, като първа точка е предвидено обсъждането на първо четене на промени в Закона за равнопоставеност на жените и мъжете, а след това – промени в Закона за висшето образование.

За петък, 28 август, като първа точка е заложено първото гласуване на промени в Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Предвиден е и парламентарен контрол.

Проектът за програмата за работа на Народното събрание предстои да бъде гласуван от депутатите.