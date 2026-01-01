България навлиза в нов политически сезон, от нас се очакват бързи решения, лишени от обичайния партиен патос, заяви председателят на парламентарната група на "Прогресивна България" Петър Витанов в декларация за новата пленарна сесия на Народното събрание.

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Твърдо заставаме зад управленската програма на кабинета и сме готови да я превърнем в действащо законодателство, каза Витанов.

Сред приоритетите той посочи първи стъпки към съдебна реформа и търсене на широк консенсус за работещ нов Висш съдебен съвет (ВСС). Подаваме ръка на всички, които се срамуват от действията на настоящия ВСС, каза Витанов.

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Ще спрем практиката на непрестанно доплащане от пациентите, частните болници, работещи с обществен ресурс, ще бъдат задължени да прилагат Закона за обществените поръчки, ще ревизираме размера на концесионните такси, посочи още той.

Започваме оптимизация на държавния апарат в сроковете, поставени от министър-председателя, каза Витанов.