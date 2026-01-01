Спешен призив за кръводаряване в помощ на Христилия Каролинова Кулева, която е настанена за лечение в МБАЛ - Шумен, предаде NOVA.

Кръв могат да дарят желаещи от цялата страна, като няма значение в кой град се намира кръводарителят. Кръвната група също е без значение.

При кръводаряването е необходимо да бъдат посочени трите имена на пациента - Христилия Каролинова Кулева, както и лечебното заведение - МБАЛ - Шумен, Второ вътрешно отделение.

Близките отправят апел към всеки, който има възможност да дари кръв и да помогне.