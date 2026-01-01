Компанията на Илон Мъск SpaceX обяви планове за изграждането на нов космодрум на стойност най-малко 100 млрд. долара в американския щат Луизиана. Съоръжението ще бъде предназначено за изстрелвания на мегаракетата Starship, която компанията разработва за бъдещи мисии до Луната и Марс.

Новият комплекс, наречен „Starbase Louisiana“, ще бъде разположен във Вермилиън Париш, на около 185 км западно от Ню Орлиънс.

„Ангажирани сме да инвестираме поне 100 млрд. долара и да създадем повече от 3000 нови работни места в Starbase Louisiana“, заявиха от компанията.

Очаква се строителството да започне през следващата година.

Хиляди полети на Starship годишно

Плановете на SpaceX предвиждат изграждането на цялата необходима инфраструктура за осъществяването на хиляди полети на Starship годишно. Първото изстрелване от новия комплекс се очаква през 2029 г.

Starship е ключова част от амбициите на компанията за бъдещи пилотирани мисии отвъд Земята. SpaceX планира ракетната система да бъде използвана за полети до Луната, а в по-дългосрочен план – и до Марс.

Илон Мъск очерта още по-мащабна перспектива за новия комплекс. В публикация в социалната мрежа X той заяви, че в крайна сметка Starbase Louisiana ще разполага с повече от дузина стартови кули.

Според Мъск това би позволило извършването на повече от 30 полета дневно и би превърнало съоръжението в най-големия космодрум в света.

Над 3000 нови работни места

Проектът се очаква да има сериозно икономическо отражение върху региона.

Според агенцията за икономическо развитие на Луизиана средното възнаграждение на работещите в бъдещото съоръжение ще бъде със 192% по-високо от настоящата средна заплата в района.

SpaceX поема и ангажимент да положи значителни усилия за опазването на крайбрежието, както и на местната флора и фауна.

Екологичният аспект на проекта е особено чувствителен за Луизиана. По данни на Геологическата служба на САЩ щатът е загубил повече крайбрежни влажни зони от 2017 г. насам, отколкото всички останали щати в континенталната част на страната взети заедно.

Подобни въпроси съпътстват и дейността на SpaceX в Тексас. Разработването и изпитанията на Starship в Starbase се извършват в близост до защитени територии и през годините предизвикаха критики от екологични организации.