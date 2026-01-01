Лидерът на "Възраждане" Костадин Костадинов настоява да им бъде предоставен целият протокол или копие на разговора между България и Турция по т.нар. предоговаряне с "Боташ", тъй като обясни, че днес в парламента е било отказано от мнозинството да бъде изслушан премиерът Румен Радев за това дали "магистрала Черно море е предоставена на концесия за изграждане от турската държава и последващо стопанисване".

"Нашата информация е, че предоговарянето всъщност е само едно и то е отлагане, а не замразяване на плащането. Турската държава не опрощава нищо, просто временно се съгласява да не получава пари, но те се трупат по сметката на "Булгаргаз" като задължения. Когато ние казахме, че не говорим за замразяване, а за отлагане на плащанията, Радев каза, че лъжем и каза, че никакви разговори не са водени с Турция. 2 седмици по-късно турският министър на транспорта каза "след разговорите с българската страна и поставеният от тях въпрос" и научаваме от него, че турците вече са направили проучване на терена на магистрала Черно море. Започнали са предварителни дейности на наша територия. И това го научаваме от турски министър, не от български. България още не е турски вилает, за да научаваме какво се случва на наша територия от чужд министър. Очевидно става въпрос за договорки в ущърб на българския интерес, затова искаме копие от този протол. Все още никой не знае какво е говорено. Аз съм уверен, че Румен Радев лъже", каза Костадинов.

Той заяви, че ще изчакат законовия срок от 7 дни, но изрази предположение, че другата седмица, по това време, ще съобщи, че им е отказан достъп до тази информация.