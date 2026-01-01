От Министерството на вътрешните работи (МВР) са поискали от „Зелени Балкани“ списък с всички случаи на отравяне на лешояди през последните години, съобщи пред БТА Ивелин Иванов, директор „Природозащита“ в организацията. По думите му списъкът вече е изпратен, като в него са описани случаите и са откроени най-показателните от тях.

Иванов определи като положителен знак реакцията на местните полицаи от Районното управление в Карлово и ангажираността на прокуратурата в Пловдив след задържането на заподозрян за отравянето на лешояди в Национален парк „Централен Балкан“. По думите му действията на институциите по случая могат да доведат до развитие и по други случаи на отравяне.

Той се надява, че общественият и медийният отзвук ще имат възпиращ ефект върху хората, които използват отрови.

Брадатите лешояди Надежда, Сливен и Ханс вече са успешно адаптирани в природата. Те летят над Сливенските камъни, като Сливен вече е достигал и до Централен Балкан. Птиците са били освободени преди смъртта на брадатия лешояд Боев и процесът по тяхното адаптиране е започнал много преди инцидента.

Днес е планирана среща между представители на Министерството на околната среда и водите, Министерството на вътрешните работи и Фондацията за опазване на лешоядите в Европа. По думите на Иванов фондацията координира дейностите по опазването на лешоядите в Европа и е изпратила писмо до МВР във връзка със случаите на отравяне. На срещата се очаква да бъде поставен въпросът за необходимостта от по-сериозни действия за прекратяване на отравянията, както и за промени, които да осигурят дългосрочно решение на проблема.

Иванов посочи, че още след случая през февруари е имало реакция, но според него сега е необходимо да се предприемат конкретни действия.

В Национален парк „Централен Балкан“ бяха открити мъртви девет птици – пет черни лешояда (картали), два белоглави лешояда, един брадат лешояд и един гарван. Сред загиналите беше и брадатият лешояд Боев, първото освободено в България брадато лешоядче.