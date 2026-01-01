Учените са установили, че естествено вещество в някои цитрусови плодове може да помогне за защита срещу затлъстяването и свързаните с него здравословни проблеми, съобщи „Knowridge“. Съединението, наречено нобилетин, се среща в сладките портокали и мандарините. Изследователи от Университета „Уестърн“ в Канада са изследвали нобилетина, тъй като затлъстяването е тясно свързано със сериозни заболявания като диабет тип 2, сърдечносъдови проблеми и мастна чернодробна болест.

Екипът е изследвал съединението при мишки, хранени с диета с високо съдържание на мазнини и холестерол. Някои от мишките получавали и нобилетин. Въпреки нездравословната диета те останали забележимо по-слаби от тези, които не получавали цитрусовото съединение. Мишките, приемащи нобилетин, показали и по-ниска инсулинова резистентност, както и по-здравословни нива на мазнини в кръвта. Учените установили, че съединението може да намали вредните промени дори след като проблемите, свързани със затлъстяването, вече са налице.

Особено важно откритие е, че нобилетинът намалил натрупването на плаки в артериите на мишките, което предполага, че ефектите му се простират отвъд контрола на теглото. Учените първоначално смятали, че съединението действа чрез активиране на ензима АМФ-активирана протеинкиназа (AMPK), който насърчава изгарянето на мазнини. Изненадващо обаче експериментите показали, че нобилетинът предизвиква благоприятни ефекти и без този ензим, което предполага действие чрез друг, все още неидентифициран биологичен механизъм.

Откритията не означават, че консумацията на портокали ще предотврати затлъстяването, тъй като проучването е проведено върху мишки. Ще бъдат необходими клинични изпитвания върху хора, за да се потвърдят ефективността и безопасността на нобилетина. Проучването, ръководено от Мъри Хъф, е публикувано в сп. „Journal of Lipid Research“.