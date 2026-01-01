Дрон е изплувал на плаж „Кабакум“ край Варна. На плаж „Паша дере“ са открити останки от дрон. По информация на NOVA край Поморие също е изплувал безпилотен летателен апарат.

На плаж „Кабакум“ бяха изпратени гранични полицаи и военни. Районът беше отцепен.

БТА

Сигналът е подаден около 1:30 часа след полунощ. Към мястото са били насочени служители на "Гранична полиция", съобщиха от Областната дирекция (ОД) на МВР във Варна.

Откриха разузнавателен дрон на плажа в Бяла

От ОД на МВР - Варна съобщиха ,че са открити части от разбит дрон в района на плаж „Кабакум“ край Варна.

БТА

От Министерството на отбраната уточниха, че летателният апарат е бил без взривно вещество.

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Предприети са действия по прибирането му във военноморска база Варна.

Повече информация по случая ще бъде изнесена от щаба на ВМС по-късно през деня.

На 22 август екипите на бойния флот реагираха на два сигнала за открити останки от летателни апарати по крайбрежието. Едните бяха в района между комплекс "Албена" и село Кранево, а другите - в местността Ракитника край Варна.