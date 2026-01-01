На първо четене парламентът одобри два законопроекта за промени в Закона за оръжията, боеприпасите, взривните вещества и пиротехническите изделия. Единият законопроект, внесен от служебния кабинет на Андрей Гюров, беше приет с 132 гласа "за", без "против" и с двама въздържали се. Вторият законопроект, внесен от редовното правителство на Румен Радев, беше приет със 117 гласа "за", пет гласа "против" и 26 "въздържал се".

Измененията, внесени на 30 април т.г., предвиждат отпадане на изискуеми документи в случаите, при които е възможно служебно събиране на информация. Заложено е да отпадне изискването за лицата с издадени разрешения за придобиване, съхранение, носене и употреба на огнестрелни оръжия и боеприпаси да прилагат документи, свързани с промяната на своя постоянен адрес. Въвежда се забрана за употреба на пиротехнически изделия в границите на урбанизираните територии в часовете, определени за отдих на гражданите в наредба на съответния общински съвет.

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Законопроектът, внесен на 7 юли т. г., също цели намаляване на административната тежест за заявителите чрез отпадане на изискването за предоставяне на определени документи.

Въвежда се изискване за посочване единствено на номер и дата на издаване на разрешение за ползване на обектите или копие на друг заместващ го документ, когато такъв се изисква съгласно Закона за устройство на територията, и орган, който го е издал, и/или номер и дата на сертификат за съответствие, удостоверяващ годността на мобилна производствена установка за взривни вещества. Отпада също така изискването за уведомяване писмено или по електронен път на Министерството на икономиката, инвестициите и индустрията при настъпила промяна на търговската регистрация.

Относно законопроекта на настоящия кабинет Александър Иванов от ГЕРБ-СДС каза, че се надява между първо и второ четене да има преразглеждане.