Новият изпълнителен директор на „Булгартрансгаз“ е Кирил Равначки, който заменя на поста дългогодишния ръководител Владимир Малинов. Това показва справка на интернет страницата на дружеството.

Кирил Равначки заемаше поста директор на „Газов хъб Балкан“.

Владимир Малинов става председател на Съвета на директорите на компанията, а изпълнителен член на Съвета на директорите на „Газов хъб Балкан“ е Петя Иванова.

В периода от 2019 г. до началото на 2023 година Равначки е изпълнителен директор на „Газов Хъб Балкан“ ЕАД. До декември 2023 г. той е член на общото събрание на Европейската Асоциация на енергийните борси в Европа.

Представител е на България в управителния координационен съвет на общата платформа за покупка на природен газ, създадена в края на 2022 година от Европейската комисия.

От февруари 2023 г. Кирил Равначки е член на Управителния съвет на „Булгартрансгаз“ ЕАД. От 2012 до 2018 г. работи в газопреносния оператор като специалист в отдел „Финанси“, както и като директор на управление „Анализи и международна дейност“.

Завършил е специалности „Икономика“ и „Бизнес администрация“ в Американския университет в България.