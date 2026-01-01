Бил Гейтс казва, че на правителствата може евентуално да се наложи да направят нещо, което противоречи на вековете технологичен прогрес: умишлено да спрат машините да заместват хората в някои работни места.

Гейтс очаква изкуственият интелект в крайна сметка да превъзхожда хората в толкова широк спектър от работа, че простото преквалифициране на съкратените служители няма да е достатъчно.

В новото си есе за въздействието на изкуствения интелект, Гейтс предлага понятието за „резервирани за хора“ работни места: професии или задачи, които обществото избира да остави на хората, дори когато изкуственият интелект или роботите биха могли да ги изпълняват.

Гейтс казва, че идеята е донякъде аналогична на природните резервати, където обществата биха могли да обработват определени земи, но да изберат да не го правят, защото това би унищожило нещо, което си струва да се запази.

В интервю за „Аксиос“ Гейтс посочи грижите за деца и участието като съдебни заседатели като едни от нещата, за които хората очевидно са по-подходящи, но каза, че трябва да има място за хората дори в области, където изкуственият интелект също има роля.

В образованието и здравеопазването, според Гейтс, „не бихте искали напълно да забраните“ изкуствения интелект. Вместо това, професията може да бъде защитена, докато работниците използват изкуствен интелект, за да подобрят производителността си.

Гейтс смята, че „резервирани за хора“ може да се предлага в две форми.

„Винаги човек, тази работа се върши от хора“, каза той.

Другото би било временна защита за работници, които реално не могат да се преориентират към напълно различни кариери - например работници в производството, наближаващи края на кариерата си.

Гейтс допълва, че обществото може да внедри изкуствения интелект в някои професии в течение на години или десетилетия, вместо да позволи незабавна замяна.

В есето Гейтс също така препоръчва облагане с данъци на токените с изкуствен интелект и роботите, за да се намалят икономическите стимули, които компаниите в момента имат за автоматизиране на човешкия труд.

„Данъчната система ви подтиква да замените хората с машини“, пише той.

Алтернатива на това, казва Гейтс пред „Аксиос“, не е никак малко начинание. „Говоря за промяна в данъчната система, която е по-голяма от всяка друга през живота ми. Във време, когато политиката е по-поляризирана от всякога през живота ми.“

Понятието за „резервирани от хора“ работни места създава огромни практически въпроси: Кои работни места отговарят на условията? Кой решава? Какво спира компаниите да мамят? И как една държава защитава местните работни места, ако чуждестранните конкуренти ги автоматизират?

Гейтс каза, че се е опитвал да изчисли колко работни места би могло да се запази по този начин.

„В една много екстремна форма“, каза Гейтс пред „Аксиос“, мога да си представя, че 40% от работните места първоначално биха могли да бъдат запазени за хора. „Но това е максималното ниво, което мога да получа.“

И дори достигането на този брой се оказа по-трудно, отколкото си е мислил.

В крайна сметка Гейтс очаква, че изкуственият интелект ще унищожи много работни места. „Бих искал да бъда убеден, че греша за пазара на труда, но не греша“, каза той, заявявайки, че би заложил репутацията си, че „това ще бъде много лошо за пазара на труда“.