Изкуственият интелект вече не застрашава само работните места на хората – дори четириногите звезди на Холивуд започват да изчезват от екрана.

Както отбелязва The Hollywood Reporter, филмовите студия все по-често разчитат на AI и компютърна графика (CGI), за да създават животински образи дигитално, вместо да използват истински животни на снимачната площадка.

Един от засегнатите е Роко – куче, участвало в сериали като The Morning Show и Veronica Mars, което вече трудно намира роли и се изявява само в случайни реклами.

Тази тенденция тревожи не само треньорите и животновъдите, но и целия бранш, посветен на обучението на животни за киното.

„Това вече се отрази сериозно на треньорите и на студийните услуги за животни“, заяви Карин Макелхатън, собственик на Studio Animal Services.

Опасенията не са без основание. По-рано тази година актьорска агенция представи първата изцяло „актриса“създадена чрез AI — Тили Норууд — предизвиквайки буря от недоволство в Холивуд. Някои компании вече обявиха, че разработват системи с AI, които да заменят масовките и статистите, за да намалят разходите.

Ако хората са първите жертви на технологичната революция, животните явно са следващите.

Пандемията и стачката на Гилдията на сценаристите през 2023 г. нанесоха тежък удар на индустрията, а изкуственият интелект може да се окаже последният пирон в ковчега. Според Беней Карп, собственик на Benay’s Bird & Animal Rentals в Лос Анджелис, броят на поръчките е спаднал до едва 40% спрямо преди пандемията.

„Не съм получавала обаждане за кълвач от три или четири години“, казва тя. „Имам ято чайки, които някога работеха постоянно — сега ги наемат веднъж годишно.“

Дори кучета, котки и коне трудно си намират роли. Режисьорът Джеймс Гън например използвал своето куче Озу за ролята на Крипто във филма Superman (2025), но в крайния вариант животното е почти изцяло генерирано с компютър.

Привържениците на тази промяна твърдят, че AI може да сложи край на жестокото отношение към животните в киното.

„AI може да бъде използван за добро – включително за прекратяване на страданието на животните в развлекателната индустрия“, заяви Лорън Томасън от PETA.

Критиците обаче предупреждават, че така се губи автентичността и емоционалнат връзка, която само истинските животни могат да предадат на екрана. | БГНЕС