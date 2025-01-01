Изследователи от Microsoft се опитаха да определят кои точно професии са най-вероятно да бъдат заменени от генеративен изкуствен интелект, както и тези, които са най-малко застрашени — и резултатите са лоша новина за всеки, който в момента се радва на предимствата на лека работа в офис.

Както е подробно описано във все още нерецензурана статия, екипът на Microsoft анализира „база данни от 200 000 анонимни и защитени разговори между потребители и Microsoft Bing Copilot“ и установи, че професиите, които най-вероятно ще бъдат изместени от технологията, включват „предоставяне на информация и помощ, писане, преподаване и консултиране“.

Екипът използва данните, за да изчисли „оценка за приложимост на изкуствения интелект“, с цел количествено да определи колко уязвима е всяка професия, като взема предвид колко често изкуственият интелект вече се използва в нея и колко успешни са тези усилия.

Според анализа, професиите, които най-вероятно ще бъдат заменени, включват преводачи, историци, търговски представители, писатели, автори и представители на обслужване на клиенти. Професиите, които са най-защитени от автоматизацията чрез ИИ, са оператори на тежки машини и моторни лодки, чистачи, строители, масажисти и миячи на съдове.

С други думи, основният извод е, че професиите с по-ниско заплащане и ръчен труд са много по-малко вероятно да бъдат автоматизирани в сравнение с професиите, които отговарят на експертните познания на чатботовете с ИИ, базирани на големи езикови модели.

Въпреки това, трябва да подходим към резултатите с известна доза скептицизъм. От една страна, трябва да имаме предвид, че служителите на Microsoft са мотивирани да представят технологията в най-добрата светлина поради огромните инвестиции на компанията в тази област, което може да доведе до преувеличаване на възможностите на генеративния ИИ.

Изследователите също така предупреждават, че „нашите данни не показват, че ИИ изпълнява всички работни дейности на която и да е професия“, което означава, че за много професии ИИ няма да може да поеме 100% от задачите.

Освен това „различни хора използват различни LLM за различни цели“ и естеството на много професии не е напълно отразено в данните.

Това може да обясни защо някои професии, като историци, автори и политолози, са получили едни от най-високите оценки за приложимост на ИИ, въпреки че в голяма степен разчитат на човешката интуиция и опит и трябва да работят с непълна или противоречива документация.

Да не говорим за склонността на технологията да халюцинира измислени фактически твърдения. Това е неудобната реалност, която витае над цялата статия и самата ИИ индустрия: дори ако технологията в крайна сметка замести много човешки работни места, вероятно ще го направи, като предоставя по-нискокачествени услуги, с които „просто ще трябва да се научим да живеем“.

Екипът също така предупреди – макар че отново трябва да се имат предвид икономическите интереси на Microsoft – че замяната на работни места не означава непременно, че заетостта или заплатите в даден сектор ще намалеят.

„Нашето проучване изследва кои категории работни места могат да използват продуктивно AI чатботове“, каза Киран Томлинсън, старши изследовател в Microsoft, който е работил по проучването.

То въвежда оценка за приложимостта на ИИ, която измерва припокриването между възможностите на ИИ и задачите на работата, като подчертава къде ИИ може да промени начина, по който се извършва работата, а не да отнеме или замести работни места.

„Нашето проучване показва, че ИИ подпомага много задачи, особено тези, свързани с проучване, писане и комуникация, но не показва, че може да изпълнява напълно която и да е професия“, продължи той.

„С ускоряването на внедряването на ИИ е важно да продължим да проучваме и да разбираме по-добре неговото социално и икономическо въздействие“.

Екипът също така предупреди, че „нашите данни не включват последващите въздействия на новите технологии върху бизнеса, които са много трудни за предвиждане и често са противоинтуитивни“, се посочва в доклада.

„Вземете за пример банкоматите, които автоматизираха основна задача на банковите служители, но доведе до увеличаване на броя на работните места за банкови служители, тъй като банките отвориха повече клонове на по-ниски разходи, а служителите се съсредоточиха върху по-ценното изграждане на взаимоотношения, вместо върху обработката на депозити и тегления“, се казва още в него.

Често срещано твърдение сред технологичните компании е, че генеративният ИИ ще доведе до създаването на нови видове работни места – удобно заключение, което контрастира с текущите прогнози за предстояща загуба на работни места.

Но не всички в бранша се опитват да смекчат удара. В началото на този месец главният изпълнителен директор на OpenAI Сам Олтман предупреди, че цели категории работни места могат да бъдат унищожени от ИИ, като „някои области“ на пазара на труда, като например ролите в обслужването на клиенти, „просто ще изчезнат напълно“.

А Елайджа Кларк, главен изпълнителен директор, който съветва други лидери на компании как да използват ИИ, наскоро каза пред Gizmodo, че „главните изпълнителни директори са изключително развълнувани от възможностите, които ИИ предлага“.

„Като главен изпълнителен директор мога да ви кажа, че съм изключително развълнуван от това“, добави той.

„Самият аз съм уволнил служители заради изкуствения интелект.“

Накратко, макар че това е интересен поглед върху начина, по който потребителите използват чатботове с изкуствен интелект, като Bing Copilot на Microsoft, е трудно да се получи точна представа за това как ще изглежда пазарът на труда в следващите години.

„Кои точно нови работни места ще се появят и как ще бъдат преструктурирани старите е важна насока за бъдещи изследвания в ерата на изкуствения интелект“, пишат изследователите.

„В същото време самата технология ще продължи да се развива; нашето измерване на приложимостта на изкуствения интелект е само моментна снимка. Модернизирането на разбирането ни за дейностите на работното място ще бъде от решаващо значение, тъй като генеративният изкуствен интелект продължава да променя начина, по който се извършва работата“, заключават те.