„Изкуственият интелект е това, което в най-голяма степен ще промени и социално-икономическите отношения, характера на професиите и системите на образованието“ - това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по време на участието си в 22-рото издание на „Младежки икономически форум 2025“, организиран от Студентския съвет на Университета за национално и световно стопанство.

Темата на форума е „Перспективи и предизвикателства пред младите хора и висшите училища в ерата на изкуствения интелект“. Министър Вълчев подчерта, че ИИ ще ускори трансформациите на професиите и на образователните системи и затова висшите училища трябва да развиват както умения за работа чрез ИИ, така и задълбочени знания за него.

„Когато говорим за образование и изкуствен интелект, ние имаме поне две теми. Едната е учение чрез изкуствен интелект, другата е учение за изкуствен интелект. Учението за изкуствен интелект трябва да е максимално“, каза министърът.

Вълчев съобщи, че Министерството на образованието и науката подготвя допълнение на учебните програми с теми, свързани с използването на изкуствения интелект, и предвижда въвеждане на постоянен формат за тяхната актуализация.

„Имаме риск да закърнеят повече умения, отколкото да се надградят и формират нови. И тук е голямото предизвикателство – да намерим формулата“, добави той и уточни в отговор на въпрос от медиите, че промените се очаква да влязат в сила от следващата година.

Министърът акцентира върху необходимостта България да инвестира в математическото и природонаучното образование.

„Въпросът е дали ще имаме дигитални създатели. И това зависи най-вече от това дали ще имаме хора, които да учат задълбочено, най-вече математика, но и физика. Разбира се, изкуственият интелект ще бъде и в медицината, ще бъде и във фармацията“, каза Вълчев.

Той отбеляза и нуждата от изграждане на екосистеми от стартиращи компании, научни звена и институции, припомняйки решението на Министерския съвет за създаване на Институт за изкуствен интелект в икономиката към УНСС. Министърът завърши своята лекция с послание към студентите, с което им припомни, че те трябва да учат не толкова и само заради дипломата, а и за да се развиват. „Трябва да учите с нагласата да бъдете знаещи и можещи хора, защото това ще ви направи по-успешни в ерата на променящите се професии“, каза още министърът.

Във форума участваха и ректорът на УНСС проф. д-р Димитър Димитров, както и председателят на Националното представителство на студентските съвети Ангел Стойков.

„Изкуственият интелект не е просто инструмент, той е нова среда за развитие, която предлага огромни възможности, но и поставя сериозни предизвикателства“, каза в своето слово проф. Димитров. Той изрази увереност, че висшите училища имат ключова роля в процеса на технологичните промени, като подготвят компетентни специалисти и активни създатели на иновативно и устойчиво бъдеще.

„Мога да кажа, че Националното представителство на студентските съвети през последните години е изключителен партньор на Министерството на образованието“, каза Ангел Стойков и припомни, че 298 млн. лв. са осигурени за ремонт на студентските общежития, а студентските стипендии са се увеличили многократно от 2020 г. насам.

В края на форума студентите имаха възможност да зададат своите въпроси към министъра по теми, свързани с учебните такси и въвеждането на ИИ във висшето образование.