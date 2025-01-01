Инструмент с изкуствен интелект, способен да открива миниатюрни и трудно забележими мозъчни малформации при деца с епилепсия, ускорява достъпа на пациентите до животоспасяваща операция, съобщиха австралийски изследователи.

Това е най-новият пример как изкуственият интелект, който може да обработва огромни масиви от данни, променя здравеопазването, като подпомага лекарите в поставянето на диагнози.

За епилепсията има различни причини, но около три от всеки десет случая се дължат на структурни аномалии в мозъка, посочват експертите. Те често се пропускат при ядрено-магнитен резонанс (ЯМР) – особено най-малките лезии, скрити понякога дълбоко в мозъчните гънки.

Екип, ръководен от д-р Ема Макдоналд-Лорс, педиатричен невролог в Детската болница в Мелбърн, е обучил инструмент с изкуствен интелект върху изображения на детски мозъци, за да разпознава лезии с размер колкото боровинка или дори по-малки.

„Те често се пропускат и много деца не се разглеждат като кандидати за операция“, каза тя преди публикуването на проучването в списание Epilepsia. „Инструментът не замества рентгенолозите или специалистите по епилепсия, но действа като детектив, който помага да подредим пъзела по-бързо, за да можем да предложим потенциално животопроменяща операция.“

От участвалите пациенти с кортикална дисплазия и фокална епилепсия 80% вече са имали ЯМР сканиране, което е било отчетено като нормално. При комбиниран анализ на ЯМР и PET сканиране с помощта на инструмента успеваемостта достигнала 94% в едната тестова група и 91% в другата. От 17 деца в първата група 12 са претърпели операция за отстраняване на мозъчните лезии, а 11 от тях вече са без пристъпи.

„Следващата ни стъпка е да тестваме този инструмент в реална болнична среда върху нови недиагностицирани пациенти“, допълни Макдоналд-Лорс.

Епилепсията, която причинява повтарящи се припадъци, засяга около едно на всеки 200 деца, а около една трета от случаите са резистентни на лекарства.

„Това е наистина вълнуващо като доказателство за концепцията, а резултатите са впечатляващи“, каза Конрад Вагстил, експерт по биомедицински изчисления в Кралския колеж в Лондон.

Подобно проучване, публикувано през февруари, установи, че изкуственият интелект е успял да открие 64% от мозъчните лезии, свързани с епилепсия, които рентгенолозите са пропуснали. Австралийските изследователи използват PET заедно с ЯМР, но Вагстил уточнява, че PET е скъпо изследване, не е толкова широко достъпно като ЯМР и носи доза радиация, подобна на скенер или рентген.