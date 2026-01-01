Президентът Володимир Зеленски удостои Илон Мъск с украинския Орден на Свободата, предаде Укринформ, като цитира указ, публикуван на сайта на президента на Украйна.

"За изключителни лични заслуги в защитата на човешкия живот и свободата и за укрепване на отношенията между народите на Украйна и Съединените американски щати постановявам да бъде удостоен с Ордена на Свободата Илон Мъск, предприемач, инженер и ръководител на компаниите "СпейсЕкс" и "Тесла", Съединени американски щати", се казва в документа.

През февруари тази година изпълнителният директор на "СпейсЕкс" Илон Мъск заяви, че мерките, предприети от неговата компания за предотвратяване на неоторизираното използване на сателитната система "Старлинк" от страна на Русия, очевидно са дали резултат, огбелязва Укринформ.

В разговор с журналисти Володимир Зеленски каза, че Украйна продължава преговорите с американската страна относно възможността за използване на "Старлинк" над руска територия в подкрепа на отбранителните нужди на Украйна.

Връзката между Илон Мъск и Украйна се развива на фона на ключовата роля на сателитната система Starlink във войната с Русия. След началото на руската инвазия през февруари 2022 г. SpaceX предостави на Украйна хиляди терминали Starlink, които осигуриха комуникации и интернет достъп на цивилни, военни и държавни структури.

С течение на времето обаче отношенията между Киев и Мъск станаха по-сложни. Украинските власти многократно са изразявали притеснения относно ограниченията върху използването на Starlink във военни операции, особено в райони, свързани с бойните действия на украинска територия и в близост до Русия.

Мъск от своя страна заявява, че Starlink не е предназначен да се използва за военни действия и че компанията му предприема мерки срещу неоторизираното използване на системата от руски сили.

Starlink се превърна в критично важен комуникационен инструмент за Украйна, особено след руските атаки срещу енергийната и телекомуникационната инфраструктура. Сателитната мрежа позволява поддържането на интернет връзка дори в райони, където традиционните комуникационни мрежи са повредени или прекъснати.

Награждаването на Мъск с украинския Орден на Свободата идва на фона на тези сложни отношения и подчертава значението, което Киев отдава на приноса на Starlink за поддържането на комуникациите в страната.