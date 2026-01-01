Минните ловци са особено необходими, ние разполагаме с три от тях, а с тези седем ще допълним и надградим нашите способности. Това каза министърът на отбраната Димитър Стоянов от парламентарната трибуна в рамките на дебатите по законопроекта за ратифициране на договора и меморандума за придобиване на минни ловци от Нидерландия и Белгия.

По думите му, придобиването на корабите е особено актуално във връзка със средата на сигурност към днешния ден.

Комисията по отбрана даде зелена светлина за придобиването на минни ловци, първият пристига още тази есен

Военноморските сили на България към момента имат неутрализирани седем свободно падащи мини. Този процес не е еднократен, той ще продължава да се развива във времето, докато не приключи конфликта в Черноморския регион, посочи Стоянов.

България е част от противоминната групировка, създадена заедно с колегите ни от Турция и Румъния, и работи в синхрон по прочистване на морските територии на трите държави. България ще декларира впоследствие готовност на тази минна групировка към силите на НАТО, което допълнително поставя изискване за необходими способности, обясни министърът.

Стоянов посочи, че процедурата преминава през два етапа, като първият засяга само България и Нидерландия. Беше необходимо първо да се сключи договор с Нидерландия, причината са техните наказателни процедури. Тези процедури са преминати и в момента е достигнато ниво на меморандум, каза той. Това не е процес, започнат само от нашето правителство. Като служебен министър през 2022 и 2023 г. съм водил разговори за придобиване на тези минни ловци, каза Стоянов.

От парламентарната трибуна министърът на отбраната изказа извинения към Георг Георгиев (ГЕРБ – СДС), на когото е споделил, че България има ангажимент да обучава само един екипаж от украинска страна. Реално този екипаж сме го обучили, но имаме задължения от този меморандум в следващите десет години при необходимост от украинска страна да обучим техни екипажи, каза Стоянов.