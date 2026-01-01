История за 10-годишно момче, което се опитало да помогне на баба си след спукана гума на автомобил, предизвика внимание в социалните мрежи. За случката разказаха във Facebook от мобилен сервиз за гуми.

Служителите се прибирали след извършен ремонт на автомагистрала „Тракия“, когато забелязали край пътя жена и малко момче до автомобил със спукана гума.

По думите им детето било хванало ключа за гуми и само се опитвало да се справи с проблема, въпреки натовареното движение.

Екипът се намирал в насрещното платно, но след като видял момчето, обърнал буса и се върнал, за да помогне.

„Добре че спряхте да ни помогнете“, казало детето.

„Аз спрях заради теб. Браво, моето момче!“, отговорил един от мъжете.

Служителите на мобилния сервиз сменили гумата, а след това момчето с любопитство попитало един от тях: „Ти май си гумаджия?“. Когато видяло оборудването в буса, разбрало, че на помощ са му дошли професионалисти.

Бабата предложила да плати за смяната на гумата, но служителите отказали.

„Не спряхме за пари. Спряхме от сърце. Спряхме заради хъса на едно 10-годишно дете, което вместо да стои отстрани и да чака някой да реши проблема, беше хванало ключа и се опитваше да помогне на баба си“, разказват от сервиза.

Оттам похвалиха момчето за проявените отговорност и желание да помогне на своята баба.

„Дай да ти стисна ръката. От теб ще стане голям човек. Огромно браво!“, казал на детето един от мъжете.

„За нас тази снимка струва повече от всякакво заплащане“, завършват разказа си от мобилния сервиз.