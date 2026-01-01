Дроновете няма да спрат, защото интензивността на конфликта в района на Одеса и Измаил беше значителна през последните дни, а теченията извеждат части от тези дронове. Хубавото е, че към момента по тях няма боеприпаси, каза министърът на отбраната Димитър Стоянов.

„Това е нормален процес, който не трябва да изненада никого. Войната е близо до нас и това са последиците“, смята той.

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По думите му всички дронове, които бяха открити вчера, днес и преди време, не носят боеприпаси. "Това са разузнавателни дронове, дронове примамки, те не са опасни. Това не бива да успокоява българските граждани, които видят такъв дрон, който изплува на плажа. Задължително трябва да вземат мерки за безопасност, да стоят колкото се може по-далече от тези дронове. Разбира се, имаме формирования, които работят по тях, но те няма как да бъдат едновременно на няколко места, а все по-често се случва и се налага да се изчака".

Той каза още, че дроновете основно са руски. Има примамки, има разузнавателни. Има и украински, а има и такива, които не можем да ги разпознаем, защото са само крило или опашна част.

Дронове изплуваха на български плажове, два взривиха в морето (ВИДЕО/СНИМКИ)

Стоянов каза още, че тези остатъци, които изплуват на плажовете, не трябва да бъдат третирани като дронове, които са влетели или са нарушили въздушното пространство. Те просто са довлечени от морето.

Такова нещо като стена за дронове не съществува и няма как да бъде изградено. Антидрон системите имат определен радиус на действие. Представяте ли си как цялата ни страна трябва да бъде опасана - цялата ни граница. Това е просто невъзможно. Това е като нашата противовъздушна отбрана - прави се обектово и ние това и правим в момента, коментира още той.

Припомняме, че днес дронове изплуваха на български плажове, два от тях бяха взривени в морето.

Попитан за дрона, който падна край Кардам, министърът каза, че отговор в Министерството на отбраната от Украйна все още няма, но този отговор би следвало да отиде вече към Военна прокуратура - Сливен. "Те водят случая и ние повече информация не получаваме. Може би те имат повече информация и ще я предоставят".