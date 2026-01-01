Пробите на трима души, настанени в Университетската болница "Д-р Георги Странски" в Плевен, са категорично положителни за антракс. Това съобщи проф. Цеца Дойчинова, началник на клиниката.

Областният управител на Ловеч Пламен Христов свиква в 16:30 часа Областната епизоотична комисия, която ще набележи мерки за справяне със ситуацията, тъй като заболелите са от този регион.

Този следобед са излезли пробите на семейство от ловешко село и техен близък приятел, за които имаше съмнения за антракс. Проф. Цеца Дойчинова, началник на Инфекциозната клиника, обясни: "Обадиха от Лабораторията по особено опасни инфекции, предава БНР.

Развитие по случая с антракс: 24 души под наблюдение и превантивно лечение

Резултатът и на тримата пациенти - изследването се казва PCR, и при тримата изследването е категорично положително за антракс. Какво означава това, антраксът е тежко заболяване? Това е особено опасна инфекция и означава, че най-вероятно животните, които тези хора са отглеждали за собствена консумация, са болни.

И при обработването им - при клане, при дране, най-често тогава става става заразяването - при някоя раничка на ръцете, убождане от кост, от зъб на животното и т. н. Както се вижда, те са предимно по ръцете им тези кожни прояви (на антракс).

Така че, реагирали сме правилно, че веднага сме ги хоспитализирали, сега сменяме терапията съобразно категорично положителния резултат. Те са изолирани, имаме предписания от РЗИ".

И тримата са настанени в тази клиника.