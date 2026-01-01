Откриха тялото на издирваното 7-годишно момченце, изчезнало вторник вечерта на плаж Хармани в Созопол.

Детето, което е от Свищов, било повлечено от морското течение в района на третия спасителен пост, посочва NOVA.

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52-годишният баща завел и трите си деца на плаж в неохраняемия часови пояс. Той влязъл във водата с две от децата си.

Докато отделял внимание на едното, другото било повлечено от течението. Бащата бил спасен от двама спасители, които се притекли на помощ в извън работното си време, но детето изчезнало в бурното море.