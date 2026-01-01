Министерството на околната среда и водите (МОСВ) засилва мониторинга на водите на река Дунав заради продължаващото маловодие. Това съобщиха от пресцентъра на МОСВ.

Още в началото на установеното понижено ниво на Дунав започна проследяването на качеството на водите в българския участък на реката и на свързаните с нея подземни води, посочиха от ведомството. Басейновата дирекция "Дунавски район" (БДДР) - Плевен извърши преглед и анализ на наличните данни от регулярния мониторинг на повърхностните и подземните води. Анализирани са и резултатите за 2026 г. до края на юли от транснационалната мониторингова мрежа на река Дунав. Изследвани са проби в пет пункта - при с. Ново село, преди вливането на река Искър при с. Байкал, след Свищов, преди Русе и при пристанището в Силистра. Резултатите не показват нехарактерни отклонения от нормите за добро състояние на водите, съобщиха още от МОСВ.

Независимо, че първоначалният анализ не показа влошаване на качеството на водите, МОСВ и Басейнова дирекция "Дунавски район" предприемат допълнителни превантивни действия. Разширява се обхватът на наблюдението, допълниха от пресцентъра.

Разработени са две програми за проучвателен мониторинг - на повърхностните води на река Дунав и на подземните води, които имат хидравлична връзка с реката. По този начин ще бъдат проследени и допълнителни потенциални източници на влияние и ще бъде осигурена по-пълна оценка на състоянието на водите в условията на продължаващо маловодие.

Програмата за река Дунав обхваща петте пункта от транснационалната мрежа, както и допълнителни пунктове, избрани с оглед на значимите зауствания и местоположението на съоръженията за водовземане от подземни води за питейно-битово водоснабдяване. В програмата за подземните води са включени водовземни съоръжения, които черпят вода от кватернерните алувиални водоносни хоризонти в Дунавските низини.

Разработените програми ще бъдат изпълнени от Изпълнителната агенция по околна среда. Предвидено е двукратно пробовземане - първото в периода от 26 август до 3 септември 2026 г., а второто – от 14 до 23 септември 2026 г. След получаване на резултатите БДДР ще изготви цялостен анализ и ще информира своевременно за текущото състояние на водите, информираха от министерството.

По-рано днес от Изпълнителната агенция "Проучване и поддържане на река Дунав" съобщиха, че в последното денонощие има застой и минимално повишение на нивото на река Дунав в българския участък.