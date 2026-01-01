Движението по път II-19 Симитли-Разлог в района на Предела се осъществяваше двупосочно в една лента заради аварирал тежкотоварен автомобил, съобщиха от Агенция „Пътна инфраструктура“ (АПИ).

Към този момент движението е възстановено. Междувременно на 26 и 27 август продължават ремонтните дейности на два пътни възела на автомагистрала „Струма“ в област Благоевград.

Работи се по пътните възли „Дамяница-Ново Делчево“ при 152-рия километър и „Петрич – Мелник“ при 153-тия километър в посока София. Дейностите се извършват между 8:00 и 18:00 часа.

При пътен възел „Петрич – Мелник“ движението в посока София ще бъде ограничавано, като автомобилите ще се пренасочват през село Ново Делчево и път III-109.

Ограничения ще има и при пътен възел „Дамяница – Ново Делчево“, където трафикът ще преминава по обходен маршрут през пътния възел „Петрич – Мелник“ и път III-109.

От пътната агенция уточняват, че движението по основното трасе на АМ „Струма“ между София и Кулата няма да бъде ограничавано.