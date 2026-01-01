Въпреки продължителното засушаване, високите температури и спада в нивото на река Дунав, 36 610 души в страната са на режимно водоподаване. Това показват актуалните данни на ВиК операторите за периода 17–23 август, съобщиха от Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ).

Броят на засегнатите е повече от седем пъти по-малък в сравнение със същия период на миналата година. Към 25 август 2025 г. на воден режим са били 263 303 души в 16 града и 295 села на територията на 86 общини.

Воден режим в 2 града и 82 села

В момента режимно водоподаване има в 2 града и 82 села в общо 39 общини.

В летния сезон: 17 500 души са на воден режим у нас

Най-много засегнати има в региона, обслужван от „ВиК“ – Търговище, където без постоянно водоснабдяване са 8754 души.

Следва районът, обслужван от „ВиК – Йовковци“ във Великотърновска област, където недостигът на вода засяга 7677 души.

В област Монтана на воден режим са 4651 души, в Софийска област – 4349, а в Пловдивска – 3209 души. В областите Кюстендил и Варна от прекъсванията на водоснабдяването са засегнати по 2500 души.

Междувременно от Изпълнителна агенция „Проучване и поддържане на река Дунав“ съобщиха, че през последното денонощие в българския участък на реката са отчетени застой и минимално повишение на водното ниво.