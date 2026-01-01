Проф. д-р Даниела Карашанова започва днес своя мандат като директор на Института по оптически материали и технологии „Акад. Йордан Малиновски“ (ИОМТ) при Българска академия на науките (2026 – 2030 г.).

От април 2025 г. тя заема поста заместник-директор на ИОМТ, а от 2010 г. ръководи „Лабораторията по електронна микроскопия“ на Института. Била е председател на Научния съвет на ИОМТ в периода от 2019 до 2025 г.

Научните интереси на проф. Карашанова са в областта на материалознанието, електронната микроскопия и изследване на зависимостта структура-свойства на тънки слоеве и наноматериали.

В програмата за управление и развитие на ИОМТ, която проф. Карашанова представи, като основна цел е представено запазването на високото ниво на научните изследвания в ИОМТ, добрата материална база, опита и желанието на високо-квалифицираните специалисти да постигат високи научни резултати, да обучават и предават своите ценни знания и опит на младата генерация изследователи.

Програмата стартира от постигнатото до момента и следва принципите на приемственост и последователно развитие, като същевременно отчита необходимостта от адекватен отговор на динамично променящата се научна и обществена среда.

Предвидените мерки са насочени към развитие и укрепване на научния капацитет, обновяване и ефективно използване на научната инфраструктура, разширяване на проектното и международното участие и утвърждаване на ИОМТ като разпознаваем научен партньор, както и към изграждане на устойчива работна среда, която насърчава професионалното развитие, инициативността и мотивацията на служителите.