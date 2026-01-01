Държавата започна проверки във всички централни складове на големите търговски вериги в страната с цел да се изяснят произходът на храните, движението им по веригата на доставки и формирането на цените. Проверките се извършват съвместно от Българската агенция по безопасност на храните (БАБХ), Националната агенция за приходите (НАП) и Комисията за защита на потребителите (КЗП), съобщи министърът на земеделието и храните Пламен Абровски пред журналисти след проверка в складова база край софийското село Равно поле.

Дейностите са започнали едновременно в 9:00 ч. в седем склада и ще продължат до петък. По думите на Абровски централните складове са ключови за проверките, тъй като там се събира продукцията от доставчици и производители, преди да бъде разпределена към търговската мрежа.

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„Целта на тези проверки е да започнем изсветляването на цялата верига на доставки на хранителни продукти в България“, заяви министърът. От следващата седмица БАБХ и НАП ще продължат проверките по веригата към доставчици, производители и прекупвачи, като ще използват информацията, събрана от складовете. Паралелно с това БАБХ и КЗП ще проверяват и магазините на търговските вериги, за да проследят ценообразуването.

Абровски посочи, че целта е да се установи кой, как и откъде доставя хранителните продукти, както и да се изяснят причините за избора на определени стоки пред българските. Той предупреди, че при установени нарушения ще бъдат налагани санкции, а когато те попадат в компетентността на други институции, ще бъдат изпращани сигнали до тях. По думите му следващите етапи ще включват комплексни проверки на борсите и впоследствие на малките квартални магазини.

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Предварително обявените проверки обхващат няколко направления. БАБХ ще проверява произхода и проследимостта на храните, безопасността и качеството им, условията на съхранение, етикетите и сроковете на годност. Предвидени са документални проверки и вземане на проби за лабораторни изследвания.

КЗП ще следи за нелоялни търговски практики, невярна или заблуждаваща информация за произхода, характеристиките и цените на стоките, както и за необосновано повишаване на цените. НАП ще проверява спазването на данъчното и осигурителното законодателство и движението на стоките с висок фискален риск, включително дали предварително декларираните количества съответстват на наличностите и придружаващите документи.

Председателят на КЗП Мая Манолова заяви, че високите цени тревожат потребителите и те имат право да знаят как се формират. По повод позицията на Сдружението за модерна търговия тя определи аргументите му като „смешни“. Според Манолова, когато няма обяснение за надценки, които по думите ѝ в България са около и над 100%, а в други европейски държави са около 25–35%, се преминава към лични нападки.

Булфото

Изпълнителният директор на БАБХ проф. Светла Янчева заяви, че агенцията ще проверява съответствието на храните с изискванията за качество и безопасност, сроковете на годност, етикетите и наличието на заблуждаващи практики.

Директорът на НАП Борис Михайлов допълни, че при установен повишен риск ще се извършват проверки от фискалния контрол, включително за произхода на стоките. Той уточни, че част от проверките ще отнемат повече време.

Главният изпълнителен директор на Lidl в България и Северна Македония Милена Драгийска заяви, че във веригата няма продукти с надценки като цитираните в публичното пространство. „На 100 евро оборот печелим между 2 и 5 евро“, посочи тя. По думите ѝ компанията преминава през над 100 проверки месечно и затова настоящите действия не я притесняват.

Съвместните проверки бяха обявени предварително от БАБХ, КЗП и НАП като част от действията на институциите за защита на потребителите и гарантиране на коректното предлагане на стоки на пазара.