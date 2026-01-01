Депутатите ще обсъдят на първо четене пет законопроекта за изменение и допълнение на Закона за здравето, предвижда проектопрограмата на парламента за тази седмица. Промените са първа точка в предложения дневен ред.

Парламентарната комисия по здравеопазване е одобрила два от законопроектите - единият е внесен от Лъчезар Иванов от ГЕРБ-СДС и група народни представители, а другият - от Васил Пандов ("Продължаваме промяната-Демократична България") и група народни представители.

Законовите промени, внесени от Лъчезар Иванов, целят ограничаване достъпа до райски газ, особено за непълнолетни, въвеждане на по-строги правила и условия за продажба, разпространение и съхранение на райски газ, увеличаване на административно-наказателната отговорност при нарушения и създаване на правна възможност за временно или окончателно преустановяване дейността на обекти, които системно търгуват с райски газ в нарушение на закона. Предложените изменения предвиждат и повишаване на санкциите за родители и настойници, които не придружават малолетните или непълнолетните си деца съответно след 20:00 ч. и след 22:00 ч. в заведения за хранене и развлечения, както и на санкциите за управители на търговски обекти, допуснали непридружени непълнолетни на територията на обекта след 22:00 ч.

Със законопроекта, внесен от Васил Пандов, се предлага подобряване на системата за профилактика за ранно откриване на заболяванията в страната чрез създаването на структуриран профилактичен календар, създаване на условия за гарантиране финансирането на национални здравни програми от държавата и въвеждането на нормативно определени критерии за вида и качеството на храната за пациентите в лечебните заведения за болнична медицинска помощ.

Комисията по здравеопазването е отхвърлила останалите три законопроекта - на Радостин Василев от "Морал, единство, чест" и група народни представители, на Божидар Божанов (ПП-ДБ) и група народни представители, и на Стела Николова (ПП-ДБ) и група народни представители.

С измененията в Закона за здравето, внесени от Радостин Василев, се предлага да се въведе еднакъв режим за медицинските специалисти от здравните кабинети, детските градини и яслените групи в България.

Промените, внесени от Божидар Божанов, целят създаване на правна възможност системата на медицинската експертиза да предоставя електронни административни услуги и въвеждане на система за автоматизирана оценка на риска от незаконосъобразно установяване на трайно намалена работоспособност.

Законопроектът, предложен от Стела Николова, предвижда да се създаде възможност за преодоляване на съществуващите проблеми в системата на психиатричната помощ у нас, за подобряване на условията на живот и лечение в психиатричните лечебни заведения, за гарантиране правата на пациентите и забраняване на всякаква форма на жестоко, нечовешко или унизително отношение или налагане на наказание спрямо хората с психични разстройства по време на лечението им.

Първа точка в четвъртък се предвижда да бъде първото четене на промени в Закона за защита от дискриминация, внесени от Министерския съвет.

В петък се предлага депутатите да обсъдят на второ четене изменения в Закона за марките и географските означения. След това е предвиден редовен парламентарен контрол.