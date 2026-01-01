Депутатите ще обсъдят и гласуват законопроект за изменение и допълнение на Закона за акцизите и данъчните складове, сочи програмата на парламента.

Вчера законопроектът само беше представен в залата, а дебатите и гласуването му останаха за днешното заседание. Той предвижда въвеждането на акциз за мощните автомобили и забрана за търговия с домашна ракия. Според промените леките автомобили с максимална полезна мощност на двигателя с вътрешно горене, равна на или по-голяма от 250 kW (340 к.с.), ще се облагат с акциз в размер, определен в зависимост от мощността на двигателя.

В програмата на народните представители за тази седмица е включено и обсъждане на първо четене на промени в Закона за данък върху добавената стойност. Депутатите ще разгледат три законопроекта, предвиждащи поетапно увеличение на прага за регистрация по Закона за ДДС – до 60 000 евро през 2027 г., 70 000 евро през 2028 г. и 75 000 евро през 2029 г. Запазва се възможността малките предприятия, чийто оборот не надвишава прага, да продължат да прилагат общия режим за ДДС по свое желание.

Парламентарната програма предвижда и обсъждане на законопроект за ратифициране на Меморандума за разбирателство относно изпълнението на Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство за периода 2021–2028 г. между България и Исландия, Княжество Лихтенщайн и Кралство Норвегия.

Предвижда се депутатите да разгледат на първо четене и три законопроекта за изменение на Закона за публичните финанси, както и промени в Закона за Фискалния съвет и автоматичните корективни механизми.

В проекта на дневен ред е включено и второто четене на изменения в Закона за ветеринарномедицинската дейност.