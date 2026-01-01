По повод 153-ата годишнина от обесването на Васил Левски парламентарните групи излязоха с декларации от трибуната на Народното събрание.

ГЕРБ-СДС

Днес е ден за паметници, но трябва и да е ден за безпощадна ревизия, се казва в декларация на парламентарната група на ГЕРБ-СДС по повод 153-ата годишнина от гибелта на Васил Левски, прочетена от Георги Кръстев.

Ако Васил Иванов Кунчев влезе в тази зала, ще види зала, пълна с чиновници на собственото си его. Левски е бил не само мечтател, а най-прецизният, най-безмилостният стратегически ум, който тази земя е раждала, се казва в декларацията. Преди да поиска свобода, той е наложил дисциплина, подчерта Кръстев.

Идеалът не е просто украшение, той е гръбнакът на държавата, изтъкна депутатът. Левски ни остави нещо, което тук е в критичен дефицит - отказ от личното „аз“ в името на крайния резултат, подчерта той. Тук се проповядва „ако спечеля, печеля за себе си, ако загубя, губи целият народ". Това е паразитизъм на гърба на цялата държава, се подчертава в декларацията. Чистата и святата република е жесток стандарт за професионална хигиена. Свободата, за която той увисна на въжето, е отговорността да бъдеш суверен, посочи Георги Кръстев.

Спрете да използвате името му като щит на собствената си потребност, обърна се към залата депутатът от ГЕРБ-СДС. Единакът в политиката е просто хищник, който дебне своята жертва. Моралът не е тема за неделно проповядване, а чиста проба държавническа логика, смята той. Когато работим като система, можем да оцелеем като нация, се изтъква още в декларацията.

ПП-ДБ

Днес се навършват 153 години от обесването на Васил Левски – един от най-ярките символи на българското държавничество, заяви от парламентарната трибуна Елисавета Белобрадова в декларация от името на „Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ).

Левски говори за чиста и свята република не като абстрактна идея, а като конкретна форма на управление, посочи Белобрадова. Разбирал е, че на първо място е българският национален интерес дори тогава, когато държавата България не е съществувала, коментира тя.

Най-важното, което трябва да помним от него, е, че той мечтае за една държава, в която живеем ние в момента, заяви Белобрадова. Тя има три основни характеристики: свободна България, която ние в момента имаме, второ - държава, в която всички са равни - това в момента е нашето битие, и трето - България, която е заедно с другите европейски народи, посочи тя. През 2026 г. с постигането на най-високата степен на интеграция на България в рамките на Европейския съюз, ние сме в рамките на това, което Левски наистина е мечтал да постигне, смята Белобрадова.

Ако ние сме постигнали всичко, което е завещал Апостола, нашата истинска задача и наш истински дълг е да го защитаваме до последно – тази роля на България в сърцето на Европа и нейната независимост и свобода, заяви депутатът от ПП-ДБ.