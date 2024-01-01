Прокуратурата във Велико Търново започна разследване за хулиганство, извършено при нерегламентирани автомобилни състезания, съобщиха от обвинението.
Преписката е във връзка с незаконни „гонки“ в участък от пътя София-Варна.
Разкриха схема за незаконни гонки във Велико Търново (ВИДЕО)
В края на миналата седмица полицията във Велико Търново е установила над 20 участници в нощни „гонки“, двама души бяха задържани.
Започнати са незабавни процесуално-следствени действия под ръководството на наблюдаващ прокурор. Наказанието за хулиганство при управление на автомобил е лишаване от свобода до 3 години и лишаване от правоуправление.
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Преписката е във връзка с незаконни „гонки“ в участък от пътя София-Варна.
Разкриха схема за незаконни гонки във Велико Търново (ВИДЕО)
В края на миналата седмица полицията във Велико Търново е установила над 20 участници в нощни „гонки“, двама души бяха задържани.
Започнати са незабавни процесуално-следствени действия под ръководството на наблюдаващ прокурор. Наказанието за хулиганство при управление на автомобил е лишаване от свобода до 3 години и лишаване от правоуправление.
Всеки момент е важен! Последвайте ни в Google News Showcase и Instagram, за да сте в крак с темите на деня