Разкриха схема за незаконни гонки във Велико Търново (ВИДЕО)

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Прокуратурата във Велико Търново започна разследване за хулиганство, извършено присъобщиха от обвинението.Преписката е във връзка сВ края на миналата седмица полицията във Велико Търново е установила наддвама души бяхаЗапочнати са незабавни процесуално-следствени действия под ръководството на наблюдаващ прокурор. Наказанието за хулиганство при управление на автомобил е