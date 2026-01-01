Министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков ще посети Варна, за да обсъди на място наболели проблеми, свързани с инфраструктурата и местното развитие. Визитата е част от усилията на министерството да чуе гласа на общините извън столицата и да търси решения в пряк диалог с местните власти и бизнес, посочват от МРРБ.

Първата среща за деня ще бъде съвместна с министъра на туризма Илин Димитров. Дискусията на тема „Инфраструктура и курорти“ ще събере представители на браншови организации в туризма, експерти и народни представители от „Прогресивна България“, според официалното съобщение. Фокусът е върху проблемите, които пряко засягат един от ключовите икономически сектори за цялото Черноморие.

Следобед, от 14:30 часа, в Областната администрация във Варна ще се проведе среща в рамките на инициативата „Регионите говорят“. В нея ще участват областният управител на Варна Марио Смърков, инж. Венелин Шъков – изпълнителен директор на „Български ВиК Холдинг“ ЕАД, и представители на регионалните структури на МРРБ. Поканени са и кметовете на общини от областта, за да поставят директно своите въпроси.

След разговорите, около 16:00 часа, министър Шишков ще даде брифинг за медиите, на който се очаква да бъдат обявени резултатите от проведените срещи. Това е поредният опит проблемите на местно ниво да намерят решение чрез прякото ангажиране на централната власт, което е от значение не само за Варненска област, но и за модела на управление в цялата страна.