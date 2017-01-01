Гонзо качи 19 футболисти на лагер преди мача с „Берое“

Наставникът на „Черно море“ Георги Иванов качи група от 19 футболисти на лагер преди утрешното домакинство срещу тима на „Берое" в Каварна в мач от 22-ия кръг на Първа професионална лига. Сред тях са доскоро възстановяващият се ляв бек Михаил Венков, както и претърпелият миналия месец операция от апендицит централен защитник Пламен Николов. Липсват контузените Стефан Станчев и Георги Илиев.

На лагер се качиха следните играчи:

Михайлов, Шром, Костадинов, Венков, Сукуп, Траянов,Николов, Паланков , Георгиев, Цветков, Пируло, Коконов, Балджийски, Хлупик, Бакари, Кузма, Минков, Йосков, Ил. Илиев.

