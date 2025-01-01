Четирима мъже - на 37, 69, 48 и 18 години, са задържани след постъпил сигнал за грабеж и отвличане на жена в Николаево, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Стара Загора. Сигналът е получен вчера в полицейския участък в Гурково при Районно управление - Казанлък.

Мъжът, подал сигнала, е заявил, че на същия ден на улица в селото четирима негови познати са отвлекли 34-годишна жена. По думите му те са се придвижвали с лек автомобил. Подателят е казал още, че единият от мъжете, след употреба на сила, му отнел сумата от 450 лева, мобилен телефон и кабел за зареждане, както и златен ланец от жената.

Полицейските служители са задържали четиримата мъже в Стара Загора. У тях са намерени откраднатите вещи, като те са ги предали с протокол за доброволно предаване.

Жената също е установена се намира при близките си, уточниха за БТА от полицията.

В Районното управление в Казанлък е образувано разследване под надзора на Окръжна прокуратура - Стара Загора.

През септември т.г. Окръжният съд в Стара Загора наложи общо наказание от 5 години затвор при първоначален общ режим на изтърпяване на 42-годишен мъж за нанесена средна телесна повреда, отправени заплахи и отвличане на млада жена.