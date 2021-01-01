/ снимка: Dariknews.bg
“Водоснабдяване и Канализация” в Стара Загора съобщава, че заради подмяна на главен довеждащ водопровод  в района на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово , ще бъде спряно водоподаването.
 
На 26 юли от 8.00  до 18.00 часа без вода ще бъдат следните райони:
 
ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“
Брикел ЕАД
Енергоремонт
с. Обручище

Втори ден няколко села в Добричко са без вода

Възможни са смущения във водоподаването към:
ТЕЦ 3
Рудник 3
с. Медникарово
с. Искрица
Кнауф
 

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