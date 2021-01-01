“Водоснабдяване и Канализация” в Стара Загора съобщава, че заради подмяна на главен довеждащ водопровод в района на ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово , ще бъде спряно водоподаването.
На 26 юли от 8.00 до 18.00 часа без вода ще бъдат следните райони:
ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“
Брикел ЕАД
Енергоремонт
с. Обручище
Втори ден няколко села в Добричко са без вода
Възможни са смущения във водоподаването към:
ТЕЦ 3
Рудник 3
с. Медникарово
с. Искрица
Кнауф
На 26 юли от 8.00 до 18.00 часа без вода ще бъдат следните райони:
ТЕЦ „ЕЙ И ЕС Гълъбово“
Брикел ЕАД
Енергоремонт
с. Обручище
Втори ден няколко села в Добричко са без вода
Възможни са смущения във водоподаването към:
ТЕЦ 3
Рудник 3
с. Медникарово
с. Искрица
Кнауф