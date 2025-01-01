Софийската районна прокуратура привлече към наказателна отговорност гражданин на Сирия, противозаконно подпомагал чужденци да пребивават в страната.

На 5 август в София обвиняемият Дж.А. подпомогнал седем граждани на Кралство Мароко да пребивават в страната в нарушение на закона, като им осигурил и предоставил помещение за ползване жилище в ж.к. “Овча купел“.

Задържаха осем мигранти в квартал „Овча купел“ в София

По случая се води досъдебно производство. Предвид възможността да се укрие и да извърши друго престъпление, Дж.А. е задържан за срок до 72 часа.

Предстои да бъде внесено искане в съда за определяне на мярка „задържане под стража“ спрямо обвиняемия.