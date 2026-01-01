Столичният общински съвет (СОС) одобри поставянето на паметник на инж. Иван Иванов – един от най-знаковите кметове в историята на София, управлявал града между 1934 и 1944 г. Предложението на столичния кмет Васил Терзиев е получило подкрепата на 49 общински съветници, съобщи самият той във Facebook.

Монументът ще бъде разположен на кръстовището на булевардите „Драган Цанков“ и „Евлоги и Христо Георгиеви“, непосредствено до метростанция „Стадион Васил Левски“. Мястото е избрано заради историческата му връзка с Рилския водопровод, по който през 1933 г. водата достига до столицата.

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Инициативата за изграждане на паметника датира още от 2011 г. През годините са проведени конкурси, избран е проект и са получени необходимите експертни одобрения, но процедурата така и не е завършена.

С приетото решение се дава възможност за преминаване към заключителния етап от реализацията на проекта.

„София ще отдаде заслуженото признание на един от хората, оставили най-голяма следа в развитието ѝ“, написа Терзиев.

Столичният кмет определи дългогодишната липса на паметник на Иван Иванов като „огромна несправедливост“.

„Човекът, който е посветил толкова години на развитието на града и е оставил след себе си дела, от които продължаваме да се възползваме, заслужава да бъде помнен и почитан“, подчерта той.

Терзиев изрази удовлетворение, че процедурата най-накрая достига до финалната си фаза, и благодари на заместник-кмета по култура и туризъм Ирина Дакова за работата по проекта, както и на общинския съветник Вили Лилков за дългогодишната му подкрепа за инициативата.

Предстои бронзовата фигура да бъде отлята и поставена на определеното място.

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Кой е Иван Иванов?

Инж. Иван Иванов е сред най-известните столични градоначалници, а управлението му често е определяно като „Златното десетилетие на София“.

Той е начело на столицата от 1934 до 1944 г., като през този период градът претърпява мащабни инфраструктурни и градоустройствени промени.

Името му остава трайно свързано с изграждането на Рилския водопровод, завършен през 1933 г., който осигурява нов водоизточник за разрастващата се столица.

По време на неговото управление се развиват уличната мрежа, градският транспорт, водоснабдяването и канализацията, а София постепенно придобива облика на модерен европейски град.

С решението на СОС столицата прави следващата стъпка към поставянето на паметник на един от най-значимите си градоначалници.