Опашка от желаещи да се сдобият с първата златна колекционерска монета в евро се образува пред Българската народна банка още от ранните часове на деня. От днес, 12 октомври 2026 г., БНБ пуска в обращение златната монета „Св. Иван Рилски“ с номинална стойност 100 евро.

Монетата е емисия 2026 г. и е част от серията „Българска иконография“. Цената ѝ при пускане в обращение е 1508 евро, съобщиха от централната банка.

Продажбата се извършва на четири каси в централната сграда на БНБ на пл. „Княз Александър I“ № 1 в София и на четири каси в Касовия център на банката на ул. „Михаил Тенев“ № 10.

Всеки клиент може да закупи само една монета от касите на БНБ, независимо дали я придобива от свое име или представлява друго лице. За покупка от името и за сметка на друго лице е необходимо изрично нотариално заверено пълномощно. Ограничението важи и при покупка като физическо лице и като представител на юридическо лице. Монетата не се продава на лица под 18 години.

До края на работния ден на 12 октомври монетата ще бъде предоставена и на шест банки за продажба в техните офиси и клонове: „Инвестбанк“, „Първа инвестиционна банка“, „Тексим Банк“, „Токуда Банк“, „Общинска банка“ и „Централна кооперативна банка“. Продажби ще има и чрез „Монетен двор“ ЕАД.

Кой е Св. Иван Рилски?

Св. Иван Рилски е смятан за небесен покровител на българския народ и основоположник на българското отшелничество. Роден е през X век в село Скрино, в района на днешната община Бобошево. Посвещава живота си на християнската вяра и уединението, като се установява в Рила планина.

Около неговото духовно дело се оформя Рилският манастир, който се превръща в едно от най-значимите средища на българската духовност, книжовност и култура. Светецът е почитан както заради своя аскетичен живот, така и заради влиянието си върху развитието на православната традиция в България.

Образът му върху новата златна колекционерска монета поставя акцент върху българското духовно и културно наследство.