Около 10.15 часа на 23 октомври в РУ-Елин Пелин постъпил сигнал за пострадал мъж пред новострояща се сграда в с. Гара Елин Пелин. Това съобщиха от Областната дирекция на МВР- София.

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На място са изпратени екипи на полицията и спешна помощ. По първоначални данни е установено, че при почистване на строителни отпадъци, младеж е изхвърлил от четвъртия етаж на сградата метална кофа със засъхнал строителен материал, която е паднала върху преминаващия пред обекта служител на фирма за монтаж на гаражни врати.

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34-годишният мъж е транспортиран в болница с фрактури на ребра и глезен, без опасност за живота.

По случая е образувано досъдебно производство.