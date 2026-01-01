Работник пострада на строителен обект на новоизграждащ се лот на жп линията Елин Пелин – Костенец, съобщиха от Областната дирекция на МВР в София.

Около 15.40 часа вчера в Районното управление в Костенец постъпил сигнал от столична болница за приет мъж с черепно-мозъчна травма и хематом в мозъка, пострадал на строителен обект на новоизграждащ се лот на жп линията Елин пелин – Костенец.

По първоначални данни е установено, че работникът е паднал от скеле с височина около 4 метра.

По случая е образувано досъдебно производство. Действията по разследването продължават под наблюдението на прокуратурата.