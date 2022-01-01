Поради повишения интерес към имунизациите в днешния ден по нареждане на кмета на София Йорданка Фандъкова се удвояват част от екипите за ваксинация.



Ще работят по два екипа в три от пунктовете - в търговските центрове "България мол", "Сердика център" и в културния дом в ж.к."Дружба".



Зелените коридори на общината ще бъдат отворени и утре в 11 пункта.



В търговските центрове - "Парадайс мол", "Ринг мол", "Сердика мол", "България мол" и The Mall, работното им време ще е от 13:00 до 18:00 часа, в Културния дом в ж.к. "Дружба" - от 9:00 до 16:00 часа. В метростанциите "НДК" и "СУ "Св. Кл. Охридски" те ще работят бъдат съответно от 9:00 до 14:00 часа и от 12:00 до 17:00 часа. В 12 ДКЦ /в ж.к. "Люлин 9", ул. "Иван Бойчев" 17/ работното им време ще е от 9:00 до 14:00 часа, в 24 ДКЦ /в ж.к. "Свобода", ул. "Никола Жеков" 3/ - от 10:00 до 14:00 часа, а в Многопрофилна болница "Княгиня Клементина" /бивша Пета МБАЛ/ - от 10:00 до 17:00 часа.