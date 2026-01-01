Днес се проведе първото заседание на Междуведомствения съвет по въпросите на Националната детска болница, държавата влиза в своите функции, това съобщи на брифинг пред медиите здравният министър Катя Ивкова.

"Обсъдихме статуса към момента. Това, което е оствено като изпълнено действие през 2023 г., това е и заварено - имаме един терен, върху който не се строи, това е неоспорим факт. Има и една тръжна процедура, която е във Върховния административен съд, или иначе казано правна безпътица. Поради очевидната липса на постигнати резултати, естествено и нормално е да бъде направена стъпка към смяна на Съвета на директорите на здравно-инвестиционната компания. Това е направено прозрачно и по правилата", посочи Ивкова.

Тя гарантира, че в съвсем кратки срокове ще рестартира процесът, така че да бъде дадена възможност за обявяване на нова тръжна процедура в посока максимално бързо изграждане на лечебното заведение.

Очаквайте подробности!