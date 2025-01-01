Един човек е задържан, а друг е в болница след физическа разправа тази тощ на Терминал 1 на летище „Васил Левски“ – София, съобщиха от пресцентъра на Министерството на вътрешните работи.

Около 4:00 ч. тази нощ на Терминал 1 е имало физическа разправа между двама души на 54 години. Двамата са българи. Първо е започнала като словесна разправа, след което единият ударил другия зад ухото с бутилка с алкохол.

По-късно от прокуратурата съобщиха, че СРП е привлякла към наказателна отговорност единия 54-годишен мъж. Обвинението уточнява, че обвиняемият Е.К. е ударил с бутилка в главата и с ръце в тялото Я.Г., вследствие на което му причинил средна телесна повреда. Деянието е извършено по хулигански подбуди – обвиняемият не е бил предизвикан от пострадалия и го е нападнал заради стекове с цигари.

Пострадалият се намира в болница, а другият мъж е задържан от "Гранична полиция", обясниха от МВР.

По случая е образувано досъдебно производство, предвиденото наказание е „лишаване от свобода“. Е.К. е задържан за срок до 72 часа и предстои да бъде внесено искане в Софийски районен съд за определяне на мярка „задържане под стража“.