Осем души, пострадали при двете верижни катастрофи на автомагистрала „Тракия“, ще бъдат настанени в болницата в Сливен, а четирима тежко ранени са приети в лечебно заведение в Ямбол.

Седем от осемте пострадали, които се транспортират до МБАЛ „Д-р Иван Селимински“ в Сливен, са с травми на крайниците и гръдния кош. Осмият е в много тежко състояние с черепно-мозъчна травма, съобщи за БТА областният управител на Сливен Михаил Кашеров.

Верижни катастрофи с десетки коли и камиони затвориха АМ „Тракия“, има загинали и ранени, армията помага (ВИДЕО)

Линейки са изпратени към мястото на инцидентите, за да транспортират пострадалите до лечебното заведение. От сливенската болница заявиха, че са в готовност да приемат ранените. Операциите в лечебното заведение са спрени, за да бъдат осигурени необходимите ресурси и медицински екипи за оказване на помощ.

Четирима тежко пострадали са приети в Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) „Свети Пантелеймон“ в Ямбол. Това съобщи за БТА заместник-директорът на лечебното заведение д-р Валентин Вълчев. По думите му всички екипи на спешна помощ са насочени към мястото на двете верижни катастрофи, а състоянието на пострадалите се уточнява.

Два инцидента в двете посоки на магистралата

Двете верижни катастрофи станаха в района на Ямбол. Единият инцидент е при 289-и километър на автомагистрала „Тракия“, в платното в посока Бургас, а другият – при 294-и километър, преди пътен възел „Зимница“, в посока София.

По първоначална информация в катастрофите са участвали около 50 превозни средства – леки автомобили и тежкотоварни камиони. Веднага след инцидентите към мястото са насочени екипи на полицията, пожарната и спешна медицинска помощ. Областният управител на Ямбол Георги Чалъков събра кризисен щаб.

Причината за катастрофите вероятно е гъста мъгла, съчетана с мокра настилка и несъобразена скорост.

Магистралата е затворена в двете посоки

Заради тежките катастрофи и необходимостта от изтегляне на автомобилите движението по автомагистрала „Тракия“ е спряно и в двете посоки. Очаква се ограничението да остане в сила до приключване на действията на службите и освобождаване на пътното платно.

Областният управител на Сливен Михаил Кашеров активира системата BG-Alert с предупреждение за затварянето на магистралата.

От Агенция „Пътна инфраструктура“ съобщиха, че трафикът се пренасочва по обходен маршрут: пътен възел „Карнобат“ – път I-6 „Петолъчката“ – Сливен – път II-53 – пътен възел „Крушаре“. Движението се регулира от екипи на „Пътна полиция“.